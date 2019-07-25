"Монако" подпишет действующего чемпиона мира
"Монако" близок к подписанию хавбека "Ромы" Стивена Нзонзи.
По сведениям Voce Giallorossa, монегаски выиграли борьбу за игрока у "Лиона", который был готов выплатить за него 20 миллионов евро.
Напомним, что в 2018 году Нзонзи выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции.
В прошлом сезоне на счету Нзонзи один гол и две результативные передачи в 39 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27