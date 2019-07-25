"Монако" подпишет действующего чемпиона мира

"Монако" близок к подписанию хавбека "Ромы" Стивена Нзонзи.

По сведениям Voce Giallorossa, монегаски выиграли борьбу за игрока у "Лиона", который был готов выплатить за него 20 миллионов евро.

Напомним, что в 2018 году Нзонзи выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции.

В прошлом сезоне на счету Нзонзи один гол и две результативные передачи в 39 матчах.

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