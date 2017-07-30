"Монако" подпишет форварда Диахаби за восемь миллионов евро
Нападающий "Ренна" Адама Диахаби близок к переходу в "Монако", сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, монегаски договорились о покупке футболиста за восемь миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на два миллиона за счет бонусов. В борьбе за форварда "Монако" опередил "Лилль", "Ньюкасл" и "Манчестер Сити".
21-летний Диахаби выступает за "Ренн" с 2016 года, провел за клуб 29 матчей и забил 5 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34