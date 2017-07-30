"Монако" подпишет форварда Диахаби за восемь миллионов евро

Нападающий "Ренна" Адама Диахаби близок к переходу в "Монако", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, монегаски договорились о покупке футболиста за восемь миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на два миллиона за счет бонусов. В борьбе за форварда "Монако" опередил "Лилль", "Ньюкасл" и "Манчестер Сити".

21-летний Диахаби выступает за "Ренн" с 2016 года, провел за клуб 29 матчей и забил 5 голов.

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