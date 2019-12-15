"Монако" подпишет молодого сербского защитника

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"Монако" подпишет молодого сербского защитника

"Монако" планирует подписать в ближайшее время защитника "Партизана" Страхиньи Павловича, утверждает L'Equipe.

По информации источника, стороны уже начали переговоры и, скорее всего, заключат сделку на следующей неделе. По условиям контракта, 18-летнему защитнику придется доиграть сезон в "Партизане".

Стоимость сделки - 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов.

"Монако" после 17 туров Лиги 1 занимает 9 место турнирной таблице, имея в активе 25 баллов.

Павлович в этом сезоне участвовал в 18 матчах, забив 1 гол.

А еще: "Монако" с Головиным не смог обыграть "Анжер" и другие результаты 18-го тура Лиги 1| http://soccernews.ru
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