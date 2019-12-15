"Монако" подпишет молодого сербского защитника
"Монако" планирует подписать в ближайшее время защитника "Партизана" Страхиньи Павловича, утверждает L'Equipe.
По информации источника, стороны уже начали переговоры и, скорее всего, заключат сделку на следующей неделе. По условиям контракта, 18-летнему защитнику придется доиграть сезон в "Партизане".
Стоимость сделки - 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов.
"Монако" после 17 туров Лиги 1 занимает 9 место турнирной таблице, имея в активе 25 баллов.
Павлович в этом сезоне участвовал в 18 матчах, забив 1 гол.
А еще: "Монако" с Головиным не смог обыграть "Анжер" и другие результаты 18-го тура Лиги 1| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Лилль
|18
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|18
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|5
|Реймс
|17
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|Ренн
|16
|27
|7
|Бордо
|17
|26
|8
|Лион
|17
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Сент-Этьен
|17
|25
|11
|Анжер
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Ницца
|18
|24
|14
|Брест
|18
|22
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12