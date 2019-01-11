"Монако" подтвердил трансфер Фабрегаса

Испанский полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас стал игроком "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Французский клуб заплатил за футболиста около 10 миллионов евро. Хавбек подписал с монегасками контракт, который будет действовать до лета 2022 года.

31-летний Фабрегас ранее выступал за "Челси", "Барселону" и "Арсенал". За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 15 голов. Двукратный чемпион Англии, чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка английской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Монако" намерен использовать Фабрегаса уже в ближайшем матче. | http://soccernews.ru