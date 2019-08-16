"Монако" пока не может договориться с "Галатасараем" по трансферу Фалькао
"Монако" и "Галатасарай" продолжают переговоры по трансферу колумбийского нападающего Радамеля Фалькао, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, монегаски требуют за футболиста пять миллионов евро, а турки пытаются сбить цену. При этом форвард уже договорился с "Галатасараем" по условиям личного контракта.
33-летний Фалькао выступает за "Монако" с 2013 года, провел за клуб 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: "Монако" ведёт переговоры о трансфере двух игроков "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы
-
Определился соперник "Спартака" в плей-офф раунде Лиги Европы
-
Стала известна возможная причина падения самолета, на котором погиб Сала
-
"Спартак" обыграл "Тун" и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы
-
ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара
Лента новостей
-
Известный форвард пропустит полгода из-за серьезной болезни
-
Американская футболистка потребовала платить женщинам наравне с мужчинами
-
"Зенит" может купить воспитанника ЦСКА
-
"Монако" пока не может договориться с "Галатасараем" по трансферу Фалькао
-
Коутиньо отправился с "Барселоной" на матч с "Атлетиком"
-
Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы
-
Вальверде высказался о возможном трансфере Неймара
-
АЗ, "Вулверхэмптон", ПСВ и "Айнтрахт" вышли в плей-офф раунд Лиги Европы
-
Стали известны даты проведения матчей между "Спартаком" и "Брагой"
-
Определился соперник "Спартака" в плей-офф раунде Лиги Европы
-
ЦСКА нацелился на хавбека "Монако"
-
"Астана" вышла в плей-офф раунд Лиги Европы
-
"Рома" договорилась о трансфере турецкого защитника
-
Кононов высказался о победе "Спартака" над "Туном" в Лиге Европы
-
БАТЭ и "Заря" вышли в плей-офф раунд Лиги Европы, "Динамо" Тбилиси и "Нефтчи" вылетели
-
Стала известна возможная причина падения самолета, на котором погиб Сала
-
Экс-хавбек "Локомотива" Тарасов рассказал о своих предпочтениях в сексе
-
Винисиус отказался переходить в ПСЖ
-
4
"Спартак" обыграл "Тун" и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы
-
1
Месси пропустит стартовый матч чемпионата Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
|67
|3
|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27