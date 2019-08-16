"Монако" пока не может договориться с "Галатасараем" по трансферу Фалькао

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"Монако" пока не может договориться с "Галатасараем" по трансферу Фалькао

"Монако" и "Галатасарай" продолжают переговоры по трансферу колумбийского нападающего Радамеля Фалькао, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, монегаски требуют за футболиста пять миллионов евро, а турки пытаются сбить цену. При этом форвард уже договорился с "Галатасараем" по условиям личного контракта.

33-летний Фалькао выступает за "Монако" с 2013 года, провел за клуб 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Монако" ведёт переговоры о трансфере двух игроков "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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