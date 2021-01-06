"Монако" показал, как Головина поздравили одноклубники с возвращением на поле

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"Монако" показал, как Головина поздравили одноклубники с возвращением на поле

Пресс-служба "Монако" показала, как футболисты монегасков поздравили российского полузащитника Александра Головина с возвращением на поле после четырехмесячного отсутствия.

"Супер Саня возвращается в раздевалку, его долг выполнен", - говорится в официальном Twitter "Монако".

Некоторые из игроков французского клуба обняли россиянина, а один из одноклубников отвесил ему легкую пощечину.

Напомним, что 24-летний Головин вышел на замену во втором тайме матча 18-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (5:2) и забил гол первым же касанием.

Не пропустите: "Царь вернулся". "Монако" отреагировал на первый гол Головина с 2019 года. | http://soccernews.ru
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