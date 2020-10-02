"Монако" показал видео с тренировки с участием Головина

Пресс-служба "Монако" опубликовала короткий ролик с тренировки команды.

Из видео следует, что российский полузащитник Александр Головин занимается индивидуально, в частности, выполняет беговые упражнения.

Bon chance Aleksandr et Caio pic.twitter.com/IlK7tPGCGW — AS Monaco (@AS_Monaco) October 2, 2020

Напомним, что хавбек восстанавливается после надрыва мышцы задней поверхности бедра, из-за которого он уже пропустил более месяца.

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