"Монако" показал видео с тренировки с участием Головина
Пресс-служба "Монако" опубликовала короткий ролик с тренировки команды.
Из видео следует, что российский полузащитник Александр Головин занимается индивидуально, в частности, выполняет беговые упражнения.
Bon chance Aleksandr et Caio pic.twitter.com/IlK7tPGCGW— AS Monaco (@AS_Monaco) October 2, 2020
Напомним, что хавбек восстанавливается после надрыва мышцы задней поверхности бедра, из-за которого он уже пропустил более месяца.
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