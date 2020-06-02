"Монако" поспорит за трансферную цель "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэматлетико мадридмонакостефан савичтрансферы

"Монако" поспорит за трансферную цель "Тоттенхэма"

У лондонского "Тоттенхэма" появился конкурент в борьбе за защитника мадридского "Атлетико" Стефана Савича, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, за 29-летнего черногорца со "шпорами" поборется "Монако".

"Матрасники" готовы продать своего игрока, если по нему поступит хорошее предложение. Рыночная стоимость центрбека - 25,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Савич сыграл за "Атлетико" только 19 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Оренбург" опасается банкротства из-за отказа футболистов идти на сокращение зарплаты

"Оренбург" опасается банкротства из-за отказа футболистов идти на сокращение зарплаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов