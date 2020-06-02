"Монако" поспорит за трансферную цель "Тоттенхэма"
У лондонского "Тоттенхэма" появился конкурент в борьбе за защитника мадридского "Атлетико" Стефана Савича, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, за 29-летнего черногорца со "шпорами" поборется "Монако".
"Матрасники" готовы продать своего игрока, если по нему поступит хорошее предложение. Рыночная стоимость центрбека - 25,5 миллионов евро.
В текущем сезоне Савич сыграл за "Атлетико" только 19 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Монако". | http://soccernews.ru
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