"Монако" поспорит за трансферную цель "Тоттенхэма"

У лондонского "Тоттенхэма" появился конкурент в борьбе за защитника мадридского "Атлетико" Стефана Савича, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, за 29-летнего черногорца со "шпорами" поборется "Монако".

"Матрасники" готовы продать своего игрока, если по нему поступит хорошее предложение. Рыночная стоимость центрбека - 25,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Савич сыграл за "Атлетико" только 19 матчей и забил 1 гол.

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