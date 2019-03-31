"Монако" потерпел поражение в матче с "Каном"
В рамках 30-го тура чемпионата Франции "Монако" в домашнем матче проиграл "Кану" с минимальным счетом.
"Монако" - "Кан" - 0:1
Гол: Кривелли, 23 - 0:1
"Монако" - Субашич, Глик, Сидибе, Хенрихс (Шадли, 77), Бадиашиле, Ахолу, Рони Лопеш (Йоветич, 67), Венкер (Винисиус, 46), Головин, Желсон Мартинш, Фалькао
"Кан" - Самба, Гради, Гильбер, Джику, Имору, Деменге (Заари, 71), Фажр, Ндом (Диоманде, 46), Армугом, Кривелли (Санко, 79), Нинга.
"Монако" занимает 16 место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 баллов. "Кан" расположился двумя строчками ниже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Марсель
|30
|48
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Ницца
|30
|44
|8
|Монпелье
|29
|42
|9
|Ренн
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|28
|37
|13
|Бордо
|30
|35
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|29
|22
|20
|Дижон
|30
|21