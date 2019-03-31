"Монако" потерпел поражение в матче с "Каном"

В рамках 30-го тура чемпионата Франции "Монако" в домашнем матче проиграл "Кану" с минимальным счетом.

"Монако" - "Кан" - 0:1

Гол: Кривелли, 23 - 0:1

"Монако" - Субашич, Глик, Сидибе, Хенрихс (Шадли, 77), Бадиашиле, Ахолу, Рони Лопеш (Йоветич, 67), Венкер (Винисиус, 46), Головин, Желсон Мартинш, Фалькао

"Кан" - Самба, Гради, Гильбер, Джику, Имору, Деменге (Заари, 71), Фажр, Ндом (Диоманде, 46), Армугом, Кривелли (Санко, 79), Нинга.

"Монако" занимает 16 место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 баллов. "Кан" расположился двумя строчками ниже.

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