"Монако" потерял Йоветича на длительный срок
Черногорский нападающий "Монако" Стеван Йоветич выбыл из строя из-за травмы, сообщает L’Equipe.
По предварительной информации у футболиста разрыв крестообразных связок колена. Если диагноз подтвердится, то форварду придется перенести операцию, после которой он будет восстанавливаться в течение шести-семи месяцев.
В нынешнем сезоне 29-летний Йоветич провел за "Монако" девять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|Лилль
|31
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|3
|Лион
|32
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|Марсель
|32
|51
|5
|Сент-Этьен
|31
|50
|6
|Реймс
|32
|48
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23