"Монако" потерял Йоветича на длительный срок

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"Монако" потерял Йоветича на длительный срок

Черногорский нападающий "Монако" Стеван Йоветич выбыл из строя из-за травмы, сообщает L’Equipe.

По предварительной информации у футболиста разрыв крестообразных связок колена. Если диагноз подтвердится, то форварду придется перенести операцию, после которой он будет восстанавливаться в течение шести-семи месяцев.

В нынешнем сезоне 29-летний Йоветич провел за "Монако" девять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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