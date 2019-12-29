"Монако" потратил более 20 миллионов евро на на компенсации тренерам с октября 2018 года

"Монако" потратил уже немалую сумму на компенсацию тренерам.

Как сообщает L’Equipe, с октября 2018 года монегаски выплатили тренерам компенсаций на сумму 26 миллионов евро.

За это время дважды уволенный Леонарду Жардим получил два раза по 8 миллионов евро, а Тьерри Анри - 10 миллионов.

После 19 туров "Монако" занимает в чемпионате седьмое место, набрав 28 очков.

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