"Монако" потратил более 20 миллионов евро на на компенсации тренерам с октября 2018 года
"Монако" потратил уже немалую сумму на компенсацию тренерам.
Как сообщает L’Equipe, с октября 2018 года монегаски выплатили тренерам компенсаций на сумму 26 миллионов евро.
За это время дважды уволенный Леонарду Жардим получил два раза по 8 миллионов евро, а Тьерри Анри - 10 миллионов.
После 19 туров "Монако" занимает в чемпионате седьмое место, набрав 28 очков.
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|Команда
|М
|О
|1
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|17
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|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12