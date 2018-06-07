"Монако" повесил ценник на Лемара

"Монако" повесил ценник на своего вингера Тома Лемара, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, монегаски будут готовы расстаться с 22-летним игроком ближайшим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Монако".

Напомним, "Барселона" не заинтересована в подписании Лемара. | soccernews.ru