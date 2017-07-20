"Монако" пожаловался в ФИФА на "Реал", ПСЖ, "Арсенал" и "Манчестер Сити"

"Монако" пожаловался в ФИФА на действия мадридского "Реала", ПСЖ, лондонского "Арсенала" и "Манчестер Сити", которые заинтересованы в приобретении форварда монегасков Килиана Мбаппе.

"Монако" с сожалением отмечает, что "большие" европейские клубы продолжают поддерживать контакт с Килианом Мбаппе и его окружением без разрешения нашего клуба...

Чтобы закончить эту неприемлемую ситуацию, "Монако" считает должным попросить французскую Лигу 1 и ФИФА открыть дисциплинарное производство в отношении правонарушителей", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, "Барселона" подпишет Мбаппе в случае ухода Неймара. | soccernews.ru