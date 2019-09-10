"Монако" предложил Ариедо Брайде стать спортивным директором клуба

"Монако" предложил советнику "Барселоны" по спортивным вопросам Ариедо Брайде стать спортивным директором клуба, передает Gazzetta dello Sport.

На данный момент 73-летний специалист готовится покинуть сине-гранатовых. В каталонском клубе он работал с 2015 года.

Ранее Брайд был спортивным директором "Милана".

Контракт специалиста с "Барселоной" действует до 2021 года.

"Монако" с 2 очками занимает 19 место в турнирной таблице Лиги 1.

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