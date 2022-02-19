"Монако" претендует на защитника "Барселоны"

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"Монако" претендует на защитника "Барселоны"

Фото твиттер "Барселоны"

Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест может продолжить карьеру во Франции.

По информации Sport.es, интерес к американскому фулбеку проявляет "Монако", который ищет замену Джибрилю Сидибе.

Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Дест сыграл за "Барсу" 21 матч и сделал 3 ассиста. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2025 года.

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