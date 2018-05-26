"Монако" претендует на защитника "Интера"

Теги монакоинтер миландалберт

"Монако" претендует на защитника "Интера"

Защитник миланского "Интера" Далберт может перейти в "Монако", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, монегаски намерены подписать 24-летнего бразильца грядущим летом. Также на футболиста претендуют "Марсель" и дортмундская "Боруссия".

Далберт в минувшем сезоне сыграл за "Интер" всего 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Атлетико" интересуется Фабиньо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов