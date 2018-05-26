"Монако" претендует на защитника "Интера"

Защитник миланского "Интера" Далберт может перейти в "Монако", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, монегаски намерены подписать 24-летнего бразильца грядущим летом. Также на футболиста претендуют "Марсель" и дортмундская "Боруссия".

Далберт в минувшем сезоне сыграл за "Интер" всего 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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