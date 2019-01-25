"Монако" принял решение по Жардиму

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"Монако" принял решение по Жардиму

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев договорился с португальским тренером Леонарду Жардимом о новом соглашении. Об этом сообщает L’Equipe.

Срок контракта - до июня 2021 года.

Кроме того, клуб уволил спортивного директора Майкла Эменало. Руководство не довольно проведенной летом трансферной компанией. 

Стоит отметить, что среди купленных летом игроков был полузащитник сборной России Александр Головин.

Жардим ушел с поста главного тренера "Монако" в октябре 2018 года. На его место пришел Тьерри Анри, руководство клуба не довольно результатами тренера. "Монако" в нынешнем сезоне идет на 19-м месте, набрав 15 очков.

Не пропустите: Стали известны детали возобновления сотрудничества Жардима с "Монако"| http://soccernews.ru

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