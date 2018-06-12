"Монако" приобрел 16-летнего хавбека "Андерлехта"

"Монако" приобрел у "Андерлехта" 16-летнего хавбека Элиота Матазо.

С футболистом подписан долгосрочный контракт. Матазо был капитаном молодежной команды бельгийского клуба.

"Подписание Матазо соответствует нашему желанию привлечь в клуб талантливых игроков европейского футбола. За ним следили очень крупные европейские клубы, но игрок выбрал наш проект, чтобы продолжить расти. Это большое удовлетворение", - отметил вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

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