"Монако" приобрел 16-летнего хавбека "Андерлехта"

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"Монако" приобрел 16-летнего хавбека "Андерлехта""Монако" приобрел у "Андерлехта" 16-летнего хавбека Элиота Матазо.

С футболистом подписан долгосрочный контракт. Матазо был капитаном молодежной команды бельгийского клуба.

"Подписание Матазо соответствует нашему желанию привлечь в клуб талантливых игроков европейского футбола. За ним следили очень крупные европейские клубы, но игрок выбрал наш проект, чтобы продолжить расти. Это большое удовлетворение", - отметил вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

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