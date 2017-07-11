"Монако" приобрел молодого вратаря

Вратарь "Осасуны" Альваро Фернандес Льоренте перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер достался монегаскам бесплатно и подписал контракт с клубом до лета 2020 года.

19-летний Льоренте выступал за "Осасуну" и провел 47 матчей за второй состав. Ориентировочная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

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