"Монако" продемонстрировал худший старт сезона за последние 30 лет
Вчерашний матч между "Монако" и "Дижоном" завершился вничью (2:2).
Монегаски не выиграли ни в одном матче в первых 10 турах Лиги 1 (4 ничьи и 6 поражений) и это худший старт команды за последние 30 лет.
На данный момент "Монако" занимает 19-ю позицию в Лиге 1.
Напомним, что "Монако" неудачно стартовал при Леонарду Жардиме, исправить ситуацию клуб доверил Тьерри Анри.
Читайте также: Головин признан худшим футболистом "Монако" в игре с "Дижоном" по версии Whoscored. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" определился с заменой для Паредеса
-
Один за всех и все за одного: ТОП-5 результативных трио в первой половине текущего сезона. Часть вторая.
-
Главные новости дня: 29 января
-
Черышев помог "Валенсии" обыграть "Хетафе" и выйти в полуфинал Кубка Испании
-
"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина
Лента новостей
-
Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)
-
"Бетис" нацелился на игрока "Тоттенхэма"
-
Гаттузо ярко высказался о новичке "Милана" Пентеке
-
"Зенит" определился с заменой для Паредеса
-
Гвардиола прокомментировал поражение от "Ньюкасла"
-
Один за всех и все за одного: ТОП-5 результативных трио в первой половине текущего сезона. Часть вторая.
-
Главные новости дня: 29 января
-
1
Гвардиола не смог побить рекорд Моуринью
-
Черышев помог "Валенсии" обыграть "Хетафе" и выйти в полуфинал Кубка Испании
-
"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина
-
Гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" впервые не выиграл при Сульшере
-
Айртон прокомментировал дебютный гол за "Спартак"
-
"Милан" обыграл "Наполи" благодаря дублю Пентека
-
"Арсенал" обыграл "Кардифф" в матче 24-го тура АПЛ
-
Сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь пропавшего футболиста
-
Сарри ярко высказался о трансфере игроков
-
В Москве пройдёт сбор подписей в поддержку братьев Кокориных
-
Головин забил первый гол за "Монако"
-
"Ливерпуль" - "Лестер": анонс и прогноз матча 24 тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анжер
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14