"Монако" продемонстрировал худший старт сезона за последние 30 лет

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"Монако" продемонстрировал худший старт сезона за последние 30 лет

Вчерашний матч между "Монако" и "Дижоном" завершился вничью (2:2).

Монегаски не выиграли ни в одном матче в первых 10 турах Лиги 1 (4 ничьи и 6 поражений) и это худший старт команды за последние 30 лет.

На данный момент "Монако" занимает 19-ю позицию в Лиге 1.

Напомним, что "Монако" неудачно стартовал при Леонарду Жардиме, исправить ситуацию клуб доверил Тьерри Анри.

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