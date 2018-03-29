"Монако" продлил контракт с опытным хавбеком

"Монако" объявил о продлении контракта с полузащитником Жоау Моутинью, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболиста и клубом будет действовать до лета 2020 года.

31-летний Моутинью выступает за "Монако" с 2013 года, провел за клуб 211 матчей и забил 11 мячей. Ранее играл за "Спортинг" и "Порту". За сборную Португалии сыграл 107 матчей и забил 7 голов. Трехкратный чемпион Португалии, чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка Португалии, пятикратный обладатель Суперкубка Португалии, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ определился с потенциальным кандидатом на замену Мотте. | http://soccernews.ru