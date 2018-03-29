"Монако" продлил контракт с опытным хавбеком

Теги монакожоао моутинью

"Монако" продлил контракт с опытным хавбеком

"Монако" объявил о продлении контракта с полузащитником Жоау Моутинью, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболиста и клубом будет действовать до лета 2020 года.

31-летний Моутинью выступает за "Монако" с 2013 года, провел за клуб 211 матчей и забил 11 мячей. Ранее играл за "Спортинг" и "Порту". За сборную Португалии сыграл 107 матчей и забил 7 голов. Трехкратный чемпион Португалии, чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка Португалии, пятикратный обладатель Суперкубка Португалии, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ определился с потенциальным кандидатом на замену Мотте. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов