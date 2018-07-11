"Монако" продлил контракт с талантливым защитником

"Монако" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Жюльеном Серрано.

20-летний футболист заключил с монегасками соглашение до лета 2022 года.

Серрано является воспитанником "Монако", за основную команду выступает с апреля текущего года, сыграл 4 матча.

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