"Монако" продлил контракт с талантливым защитником

Теги монакожюльен серрано

"Монако" продлил контракт с талантливым защитником

"Монако" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Жюльеном Серрано.

20-летний футболист заключил с монегасками соглашение до лета 2022 года.

Серрано является воспитанником "Монако", за основную команду выступает с апреля текущего года, сыграл 4 матча.

Не пропустите: Хавбек "Монако" перебрался в Италию. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов