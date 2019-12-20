"Монако" продлил контракт с трансферной целью "Реала"

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"Монако" продлил контракт с трансферной целью "Реала"

"Монако" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Бенуа Бадьяшилем.

Сообщается, что новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

В ноябре стало известно, что 18-летний француз интересен мадридскому "Реалу".

Бадьяшиль является воспитанником "Монако", за основу он дебютировал в конце 2018 года, сыграл 40 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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