"Монако" продлил контракт с трансферной целью "Реала"
"Монако" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Бенуа Бадьяшилем.
Сообщается, что новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
В ноябре стало известно, что 18-летний француз интересен мадридскому "Реалу".
Бадьяшиль является воспитанником "Монако", за основу он дебютировал в конце 2018 года, сыграл 40 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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