"Монако" продолжил победную серию

Теги монакониццаалександр головин

"Монако" продолжил победную серию"Монако" победил "Ниццу" 2:1 в рамках 23 тура французской Лиги 1. Эта победа стала для команды Головина 6 подряд в рамках чемпионата. Беспроигрышная серия продлилась до 8 матчей. Три очка дали возможность "монегаскам" закрепиться на 4 строчке в турнирной таблице. Теперь у команды 45 очков. Гости расположились на 14 месте, набрав 26 баллов. Россиянин Александр Головин начал матч на скамейке запасных хозяев. Полузащитник вышел на замену на 65 минуте вместо сделавшего дубль Бен-Йеддера, но сам не смог отличится голевыми действиями.

"Монако" - "Ницца" 2:1 (1:0)

Голы: Бен-Йеддер, 28 (пенальти) - 1:0, Ле-Мелу 47 - 1:1, Бен-Йеддер, 51 - 2:1

"Монако": Лекомт, Марипан, Сидибе, Бадиашиле (Дисаси, 46), Кайо Энрике, Фофана, Диатта (Агиляр, 69), Тчуамени, Диоп (Балло-Туре, 83), Бен-Йеддер (Головин, 64), Фолланд (Йоветич, 83).

"Ницца": Бенитес, Лотомба (Пельмар, 60), Салиба, Тодибо (Данилюк, 75), Камара, Ле-Мелу (Рони Лопеш, 73), Шнайдерлин, Клод-Морис (Рен-Аделаид, 46), Ндойе (Маолида, 46), Дольберг, Гуири.

Читайте также: ПСЖ разгромил на своем поле "Ним" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Невероятный камбек "Барселоны" вывел ее в полуфинал Кубка Испании

Невероятный камбек "Барселоны" вывел ее в полуфинал Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов