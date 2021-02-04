"Монако" продолжил победную серию
"Монако" победил "Ниццу" 2:1 в рамках 23 тура французской Лиги 1. Эта победа стала для команды Головина 6 подряд в рамках чемпионата. Беспроигрышная серия продлилась до 8 матчей. Три очка дали возможность "монегаскам" закрепиться на 4 строчке в турнирной таблице. Теперь у команды 45 очков. Гости расположились на 14 месте, набрав 26 баллов. Россиянин Александр Головин начал матч на скамейке запасных хозяев. Полузащитник вышел на замену на 65 минуте вместо сделавшего дубль Бен-Йеддера, но сам не смог отличится голевыми действиями.
"Монако" - "Ницца" 2:1 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер, 28 (пенальти) - 1:0, Ле-Мелу 47 - 1:1, Бен-Йеддер, 51 - 2:1
"Монако": Лекомт, Марипан, Сидибе, Бадиашиле (Дисаси, 46), Кайо Энрике, Фофана, Диатта (Агиляр, 69), Тчуамени, Диоп (Балло-Туре, 83), Бен-Йеддер (Головин, 64), Фолланд (Йоветич, 83).
"Ницца": Бенитес, Лотомба (Пельмар, 60), Салиба, Тодибо (Данилюк, 75), Камара, Ле-Мелу (Рони Лопеш, 73), Шнайдерлин, Клод-Морис (Рен-Аделаид, 46), Ндойе (Маолида, 46), Дольберг, Гуири.
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
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|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
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|28
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|Бордо
|28
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|Нант
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