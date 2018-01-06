"Монако" проходит в 1/16 финала Кубка Франции и другие результаты
В рамках 1/32 финала Кубка Франции состоялись ещё шесть матчей, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.
"Изер" – "Монако" - 2:5
Голы: Каррильо, 1 - 0:1, Сек, 28 (пенальти) - 1:1, Йоветич, 39 - 1:2, Хардуин, 44 - 2:2, Каррильо, 49 - 2:3, Фабиньо, 54 (пенальти) - 2:4, Каррильо, 84 - 2:5.
"Генгам" – "Ньор" - 1:0
Гол: Коко, 36 - 1:0.
"Азбрук" – "Кан" - 0:2
Голы: Роделен, 27 - 0:1, Армугом, 82 - 0:2.
"Ангулем" – "Ле Арбье" - 1:2
Голы: Бонгонги, 86 - 0:1, Дорангеон, 90 - 1:1, Коутоб Наото, 115 - 1:2.
"Кане" – "Сюд Ниверне" - 3:0
Голы: Барбье, 9 - 1:0, Постераро, 31 - 2:0, Мехью, 60 - 3:0.
"Коломье" – "Ле Пюи" - 1:1, по пенальти - 4:2
Голы: Кардинали, 63 (пенальти) - 1:0, До Пилар Патрао, 72 - 1:1.
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