"Монако" проходит в 1/16 финала Кубка Франции и другие результаты

В рамках 1/32 финала Кубка Франции состоялись ещё шесть матчей, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.

"Изер" – "Монако" - 2:5

Голы: Каррильо, 1 - 0:1, Сек, 28 (пенальти) - 1:1, Йоветич, 39 - 1:2, Хардуин, 44 - 2:2, Каррильо, 49 - 2:3, Фабиньо, 54 (пенальти) - 2:4, Каррильо, 84 - 2:5.



"Генгам" – "Ньор" - 1:0

Гол: Коко, 36 - 1:0.



"Азбрук" – "Кан" - 0:2

Голы: Роделен, 27 - 0:1, Армугом, 82 - 0:2.



"Ангулем" – "Ле Арбье" - 1:2

Голы: Бонгонги, 86 - 0:1, Дорангеон, 90 - 1:1, Коутоб Наото, 115 - 1:2.



"Кане" – "Сюд Ниверне" - 3:0

Голы: Барбье, 9 - 1:0, Постераро, 31 - 2:0, Мехью, 60 - 3:0.



"Коломье" – "Ле Пюи" - 1:1, по пенальти - 4:2

Голы: Кардинали, 63 (пенальти) - 1:0, До Пилар Патрао, 72 - 1:1.

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