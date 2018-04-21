"Монако" проиграл "Генгаму" и другие результаты 34-го тура чемпионата Франции
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча. Выделим неожиданное поражение "Монако" от "Генгама".
"Амьен" – "Страсбур" - 3:1
Голы: Монкондюи, 45 - 1:0, Манзала, 79 - 2:0, Какута, 90 - 3:0, Саади, 90 - 3:1.
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси (Корнетт, 59), Авелар, Гакпе (Манзала, 45), Монкондюи, Какута, Зунгу, Сиссоко, Конате (Траоре, 72).
"Страсбур": Укиджа, Сека, Ндур, Фулькье, Коне, Корнье, Ахолу, Гонсалвес (Блайяк, 55), Мартен (Гримм, 81), Лиэнар, Баокен (Саади, 77).
"Метц" – "Кан" - 1:1
Голы: Да Сильва, 71 (автогол) - 1:0, Деменге, 73 - 1:1.
"Метц": Кавасима, Балиу (Нгетте, 89), Дианье, Пальмьери, Ньяхате, Манджек (Ньян, 86), Коад, Доссеви, Молле (Миличевич, 76), Ривьер, Ру.
"Кан": Веркутр, Да Сильва, Гильбер, Женевуа, Санко, Репас (Бесса, 46), Авуну, Роделен, Фере, Джику, Кривелли (Деменге, 63).
"Генгам" – "Монако" - 3:1
Голы: Бриан, 22 (пенальти) - 1:0, Дидо, 34 - 2:0, Тюрам, 47 - 3:0, Туре, 63 - 3:1.
"Генгам": Юнссон, Кербра, Икоко, Мартинш Перейра, Сорбон, Бенезе, Гренье (Коко, 86), Дидо (Фири, 79), Блас, Бриан, Тюрам (Нгбакото, 78).
"Монако": Си, Глик, Жорже (Серрано, 81), Туре, Жемерсон, Лемар, Моутинью, Лопеш, Тилеманс (Ндорам, 36), Диакаби (Силла, 62), Фабиньо.
Удаление: Жемерсон (21).
"Тулуза" – "Анжер" - 2:0
Голы: Саного, 42 - 1:0, Градель, 60 (пенальти) - 2:0.
"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен, Сангаре (Силла, 86), Каюзак, Имбула, Градель, Делор (Сомалиа, 75), Саного (Тойвонен, 84).
"Анжер": Бютель, Траоре, Бамба, Манко, Тома (Павлович, 59), Онианге, Сантамария (Канга, 68), Мангани, Те, Суну (Туре, 59), Токо-Экамби.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|87
|2
|Монако
|34
|70
|3
|Лион
|34
|69
|4
|Марсель
|34
|69
|5
|Ренн
|34
|48
|6
|Ницца
|33
|47
|7
|Монпелье
|33
|46
|8
|Нант
|34
|46
|9
|Сент-Этьен
|33
|46
|10
|Генгам
|34
|45
|11
|Бордо
|33
|43
|12
|Дижон
|34
|42
|13
|Амьен
|34
|40
|14
|Анжер
|34
|37
|15
|ФК Кан
|33
|36
|16
|Страсбур
|34
|34
|17
|Тулуза
|33
|33
|18
|Труа
|33
|29
|19
|Лилль
|34
|29
|20
|Метц
|34
|26