"Монако" проиграл "Генгаму" и другие результаты 34-го тура чемпионата Франции

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"Монако" проиграл "Генгаму" и другие результаты 34-го тура чемпионата Франции

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча. Выделим неожиданное поражение "Монако" от "Генгама".

"Амьен" – "Страсбур" - 3:1

Голы: Монкондюи, 45 - 1:0, Манзала, 79 - 2:0, Какута, 90 - 3:0, Саади, 90 - 3:1.

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси (Корнетт, 59), Авелар, Гакпе (Манзала, 45), Монкондюи, Какута, Зунгу, Сиссоко, Конате (Траоре, 72).

"Страсбур": Укиджа, Сека, Ндур, Фулькье, Коне, Корнье, Ахолу, Гонсалвес (Блайяк, 55), Мартен (Гримм, 81), Лиэнар, Баокен (Саади, 77).


"Метц" – "Кан" - 1:1

Голы: Да Сильва, 71 (автогол) - 1:0, Деменге, 73 - 1:1.

"Метц": Кавасима, Балиу (Нгетте, 89), Дианье, Пальмьери, Ньяхате, Манджек (Ньян, 86), Коад, Доссеви, Молле (Миличевич, 76), Ривьер, Ру.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Гильбер, Женевуа, Санко, Репас (Бесса, 46), Авуну, Роделен, Фере, Джику, Кривелли (Деменге, 63).


"Генгам" – "Монако" - 3:1

Голы: Бриан, 22 (пенальти) - 1:0, Дидо, 34 - 2:0, Тюрам, 47 - 3:0, Туре, 63 - 3:1.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Икоко, Мартинш Перейра, Сорбон, Бенезе, Гренье (Коко, 86), Дидо (Фири, 79), Блас, Бриан, Тюрам (Нгбакото, 78).

"Монако": Си, Глик, Жорже (Серрано, 81), Туре, Жемерсон, Лемар, Моутинью, Лопеш, Тилеманс (Ндорам, 36), Диакаби (Силла, 62), Фабиньо.

Удаление: Жемерсон (21).


"Тулуза" – "Анжер" - 2:0

Голы: Саного, 42 - 1:0, Градель, 60 (пенальти) - 2:0.

"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен, Сангаре (Силла, 86), Каюзак, Имбула, Градель, Делор (Сомалиа, 75), Саного (Тойвонен, 84).

"Анжер": Бютель, Траоре, Бамба, Манко, Тома (Павлович, 59), Онианге, Сантамария (Канга, 68), Мангани, Те, Суну (Туре, 59), Токо-Экамби.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 33 87
2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Ренн 34 48
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Нант 34 46
9 Сент-Этьен 33 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 33 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 33 36
16 Страсбур 34 34
17 Тулуза 33 33
18 Труа 33 29
19 Лилль 34 29
20 Метц 34 26
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