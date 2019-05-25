"Монако" проиграл "Ницце", а "Амьен" обыграл "Генгам"
"Монако" проиграл "Ницце" в заключительном матче чемпионата Франции.
По итогам сезона "Монако" все такие остался в Лиге 1, расположившись на 17 месте.
В параллельном матче турнира "Амьен" переиграл "Генгам" в домашнем матче.
"Ницца" - "Монако" - 2:0 (1:0)
Голы: Бадиашиле, 36 (в свои ворота) - 1:0, Ле Биан, 67 (с пенальти) - 2:0.
"Ницца": Бенитес, Аталь, Данте, Эрелль, Сарр, Тамез (Вальтер, 82), Ле Мелу, Данилу (Макенго, 70), Сен-Максимен, Ле Биан (Жалле, 86), Ганаго.
"Монако": Бенальо, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Бадиашиле, Сидибе, Адриэн Силва, Головин, Мартинш (Рони Лопеш, 72), Фабрегас (Аолу, 73), Фалькао (Винисиус, 87).
"Амьен" - "Генгам" - 2:1 (1:0)
Голы: Гирасси, 14 - 1:0, Годдос, 47 - 2:0, Менди, 66 - 2:1.
"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано (Аденон, 46), Дибасси, Монкондюи, Блен, Конате (Гнаоре, 82), Гирасси, Годдос, Отеро (Тимит, 73).
"Генгам": Кайар, Сорбон, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, До, Блас, Фири (Ру, 67), Мергем, Тюрам (Коко, 58), Менди (Дидо, 74).
Не пропустите: Головин - в старте "Монако" на матч с "Ниццей"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль" и другие итоги матчей Лиги 1
-
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала за путевку в Лигу Европы
-
ПСЖ распустит резервную команду
-
Смолов является первым в списке форвардов для "Динамо"
-
"Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба
Лента новостей
-
Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу"
-
ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль" и другие итоги матчей Лиги 1
-
"Кан" покинул Лигу 1, проиграв "Бордо" в последнем туре
-
"Монако" проиграл "Ницце", а "Амьен" обыграл "Генгам"
-
СМИ: "Арсенал" хочет продать Мхитаряна
-
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала за путевку в Лигу Европы
-
Пресс-служба "Манчестер Сити" по развлекалась с масками в snapchat (фото)
-
"Эвертон" является главным претендентом на игрока "Арсенала" Уэлбека
-
Дзаньоло хочет зарабатывать в "Роме" не меньше трех миллионов евро в год
-
Моуринью: "Если Клопп проиграет в финале ЛЧ в третий раз, для него это будет невыносимо"
-
"Бернли" продлил контракт с голкипером Поупом
-
ПСЖ распустит резервную команду
-
Почеттино заявил, что "Тоттенхэм" является лучшим клубом в мире
-
Смолов является первым в списке форвардов для "Динамо"
-
Директор "Бенфики": "Фелиш не покинет клуб, если за него не предложат 120 миллионов евро"
-
Сульшер: "Я никогда не отдыхаю от футбола, я всегда в нем"
-
Аджоев: "Выход в Лигу Европы диктует нам новые условия, финансирование изменится в сторону повышения"
-
Головин - в старте "Монако" на матч с "Ниццей"
-
Вальверде: "Я всем доволен в "Барселоне", у меня никогда не было поводов жаловаться"
-
Дзюба: "Енисей" наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27