"Монако" проиграл "Ницце", а "Амьен" обыграл "Генгам"

"Монако" проиграл "Ницце" в заключительном матче чемпионата Франции.

По итогам сезона "Монако" все такие остался в Лиге 1, расположившись на 17 месте.

В параллельном матче турнира "Амьен" переиграл "Генгам" в домашнем матче.

"Ницца" - "Монако" - 2:0 (1:0)

Голы: Бадиашиле, 36 (в свои ворота) - 1:0, Ле Биан, 67 (с пенальти) - 2:0.

"Ницца": Бенитес, Аталь, Данте, Эрелль, Сарр, Тамез (Вальтер, 82), Ле Мелу, Данилу (Макенго, 70), Сен-Максимен, Ле Биан (Жалле, 86), Ганаго.

"Монако": Бенальо, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Бадиашиле, Сидибе, Адриэн Силва, Головин, Мартинш (Рони Лопеш, 72), Фабрегас (Аолу, 73), Фалькао (Винисиус, 87).

"Амьен" - "Генгам" - 2:1 (1:0)

Голы: Гирасси, 14 - 1:0, Годдос, 47 - 2:0, Менди, 66 - 2:1.

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано (Аденон, 46), Дибасси, Монкондюи, Блен, Конате (Гнаоре, 82), Гирасси, Годдос, Отеро (Тимит, 73).

"Генгам": Кайар, Сорбон, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, До, Блас, Фири (Ру, 67), Мергем, Тюрам (Коко, 58), Менди (Дидо, 74).

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