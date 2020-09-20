"Монако" проиграл "Ренну", пропустив два гола в конце матча

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"Монако" проиграл "Ренну", пропустив два гола в конце матча

В рамках 4-го тура французской Лиги 1 "Монако" в гостях уступил "Ренну" со счётом 1:2.

Монегаски были близки к победе, выйдя вперёд ещё в середине первого тайма. Однако концовка встречи была полностью за хозяевами поля, которые дважды забили и одержали итоговую победу.

"Ренн" – "Монако" - 2:1

Голы: 0:1 – 28 Бен-Йеддер, 1:1 – 81 Нзонзи, 2:1 – 90 Трюффер.

"Ренн": Сален, Агерд, Траоре, Да Сильва, Мауасса (Трюффер, 41), Нзонзи, Камавинга (Те, 80), Терье, Буриго (Мартен, 80), Рафинья (Дель Кастийо, 58), Гирасси.

"Монако": Лекомт, Дисаси, Сидибе, Агиляр, Бадиашиле, Фабрегас (Жеббель, 72), Тчуамени (Йоветич, 90), Фофана, Диоп (Марипан, 90), Фолланд (Желсон Мартинш, 82), Бен-Йеддер (Оньекуру, 83).

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