"Монако" проиграл "Ренну", пропустив два гола в конце матча
В рамках 4-го тура французской Лиги 1 "Монако" в гостях уступил "Ренну" со счётом 1:2.
Монегаски были близки к победе, выйдя вперёд ещё в середине первого тайма. Однако концовка встречи была полностью за хозяевами поля, которые дважды забили и одержали итоговую победу.
"Ренн" – "Монако" - 2:1
Голы: 0:1 – 28 Бен-Йеддер, 1:1 – 81 Нзонзи, 2:1 – 90 Трюффер.
"Ренн": Сален, Агерд, Траоре, Да Сильва, Мауасса (Трюффер, 41), Нзонзи, Камавинга (Те, 80), Терье, Буриго (Мартен, 80), Рафинья (Дель Кастийо, 58), Гирасси.
"Монако": Лекомт, Дисаси, Сидибе, Агиляр, Бадиашиле, Фабрегас (Жеббель, 72), Тчуамени (Йоветич, 90), Фофана, Диоп (Марипан, 90), Фолланд (Желсон Мартинш, 82), Бен-Йеддер (Оньекуру, 83).
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|Лион
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|28
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|Анжер
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|Тулуза
|28
|13