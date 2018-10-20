"Монако" проиграл "Страсбуру" в дебютном матче Анри и другие результаты 10-го тура чемпионата Франции

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"Монако" проиграл "Страсбуру" в дебютном матче Анри и другие результаты 10-го тура чемпионата Франции

В рамках десятого тура чемпионата Франции состоялись ещё пять матчей. Выделим поражение "Монако" в гостевой игре со "Страсбуром". Это была дебютная встреча для Тьерри Анри в качестве главного тренера монегасков. Российский полузащитник Александр Головин отыграл полный матч, но результативными действиями не отметился.

"Страсбур" – "Монако" - 2:1

Голы: Томассон, 17 - 1:0, Мотиба, 84 - 2:0, Тилеманс, 90 (пенальти) - 2:1.

"Страсбур": Зельс, Митрович, Мартинес, Кароль, Коне, Томассон, Сиссоко, Гонсалвес (Лиэнар, 68), Корнье (Мотиба, 81), Лала, Да Кошта.

"Монако": Си, Глик, Хенрихс, Туре, Сидибе, Ахолу (Аит-Беннассер, 71), Тилеманс, Головин, Шадли, Фалькао (Силла, 37), Йоветич (Грансир, 64).

Удаление: Грансир (66).
 

"Реймс" – "Анжер" - 1:1

Голы: Траоре, 36 - 0:1, Чаваррия, 73 - 1:1.

"Реймс": Менди, Абдельхамид, Конан, Энгельс, Фоке, Ромао, Ндом, Думбия (Оджо, 62), Чаваррия, Уден (Диа, 83), Хен Чжун Сук (Мартен, 46).

"Анжер": Бютель, Тома, Бамба, Траоре, Манко, Капель, Ндойе, Фюльжени (Эль-Мелали, 78), Рен-Аделаид, Сантамария, Баокен (Сантамария, 75).
 

"Нант" – "Тулуза" - 4:0

Голы: Сала, 25 - 1:0, Бошилья, 38 - 2:0, Сала, 71 - 3:0, Сала, 77 - 4:0.

"Нант": Тэтэрушану, Лукас Лима, Кватенг, Диего Карлос, Мбоджи, Бошилья (Уорис, 74), Андрей Жиротто, Ронжье, Туре, Лимбомбе (Мутуссами, 87), Сала (Кулибали, 82).

"Тулуза": Рене, Жюльен, Мубандже, Морейра, Мбиа, Доссеви (Мубеле, 46), Градель, Ману Гарсия (Бодижер, 78), Жан, Каюзак (Дурмаз, 67), Тодибо.
 

"Кан" – "Генгам" - 0:0

"Кан": Самба, Джику, Гильбер, Гради (Армугом, 78), Бесс, Петерс (Деменге, 60), Кауи (Нинга, 60), Онианге, Кривелли, Бамму, Бовю.

"Генгам": Юнссон, Ребошу, Табану, Койта, Сорбон, Дидо, Блас, Фофана (Фири, 81), Бенезе, Икоко, Жюлан (Роделен, 75).
 

"Дижон" – "Лилль" - 1:2

Голы: Пепе, 21 (пенальти) - 0:1, Луис Араужо, 43 - 0:2, Абед, 81 (пенальти) - 1:2.

"Дижон": Рунарссон, Симан, Хаддади, Розье, Лотоа, Бальмон (Гуркюфф, 59), Абед, Луаодис (Кейта, 77), Амальфитано, Жанно, Саид (Слити, 59).

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Фонте, Челик, Балло, Пепе, Тиаго Майя, Луис Араужо (Иконе, 72), Тиаго Мендес (Сумаре, 78), Бамба, Реми (Дабила, 88).

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