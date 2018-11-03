"Монако" проигрывает "Реймсу" и другие результаты 12-го тура чемпионата Франции

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"Монако" проигрывает "Реймсу" и другие результаты 12-го тура чемпионата Франции

В рамках 12-го тура чемпионата Франции состоялись ещё пять матчей. Выделим очередное поражение "Монако" - на этот раз подопечные Тьерри Анри уступили "Реймсу" и теперь рискуют оказаться на последнем месте в турнирной таблице первенства.

"Реймс" – "Монако" - 1:0

Гол: Кафаро, 24 - 1:0.

"Реймс": Менди, Абдельхамид, Энгельс, Конан, Фоке, Мартен (Фонтен, 55), Ромао, Шавалерен, Кафаро (Думбия, 85), Чаваррия, Уден (Диа, 67).

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Туре, Глик, Хенрихс, Головин, Шадли, Диоп (Грансир, 61), Аит-Беннассер, Силла (Фалькао, 46), Тилеманс (Пеле, 46).

Удаления: Ромао (49), Пеле (71).


"Ницца" – "Амьен" - 1:0

Гол: Гуано, 38 (автогол) - 1:0.

"Ницца": Бенитес, Эрей, Сарр, Жалле, Данте, Сипрьен, Тамез, Данило, Сен-Максимен (Атталь, 62), Маолида (Сако, 75), Балотелли (Вальтер, 82).

"Амьен": Гюртнер, Бодмер (Гансо, 65), Гуано, Аденон (Тимит, 85), Лефор, Годдос, Блен (Ньяоре, 65), Крафт, Монкондюи, Дибасси, Отеро.
 

"Кан" – "Ренн" - 1:2

Голы: Юну, 60 - 0:1, Сарр, 69 - 0:2, Кривелли, 90 - 1:2.

"Кан": Самба, Джику, Бесс, Мбенге (Армугом, 79), Санко (Тчокунте, 70), Фажр, Онианге, Гильбер, Нинга (Кауи, 58), Бовю, Кривелли.

"Ренн": Коубек, Да Сильва, Зеффан, Траоре, Мешер, Юну (Сьебатшо, 76), Гренье (Буриго, 72), Сарр (Жанвье, 88), Андре, Дель Кастийо, Юханссон.


"Дижон" – "Ним" - 0:4

Голы: Буанга, 5 - 0:1, Саванье, 30 - 0:2, Буанга, 65 - 0:3, Бриансон, 87 - 0:4.

"Дижон": Рунарссон, Симан, Лотоа, Розье, Ямбере (Кулибали, 69), Марье, Бальмон (Кейта, 66), Слити (Саид, 46), Альфонс, Жанно, Тавареш.

"Ним": Бернардони, Тиуб (Депре, 86), Бриансон, Ландр, Мауасса, Валль, Саванье, Буанга, Рипар, Бозок (Бобишон, 78), Гийом (Алиуи, 67).
 

"Страсбур" – "Тулуза" - 1:1

Голы: Мотиба, 51 - 1:0, Градель, 72 - 1:1.

"Страсбур": Зельс, Лала, Митрович, Коне, Кароль, Томассон (Корнье, 78), Мартен, Сиссоко (Лиэнар, 83), Мартинес, Мотиба, Да Кошта (Зои, 79).

"Тулуза": Рене, Жюльен, Мубандже, Амьян, Тодибо, Доссеви (Дурмаз, 69), Ману Гарсия (Жан, 90), Сидибе (Босток, 73), Каюзак, Градель, Лейя-Исека.

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Комментарии
Арлекин

АХЗАЪАААААААААААААААААААААААА

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Мне кажется все у Монако и Головина будет нормально. Выравняют все в чемпе. Слишком хороший состав для нынешнего положения. Уж явно лучше большинства команд в лиге один по именам.

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Арлекин

я все про тебя прочитал шалунишка-диваный знаток ХААААХ+АХХАААА.

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Арлекин

вонючка я жду ответа

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Арлекин

опущенные не отвечают, только кукарекать могут)

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Арлекин

кокококо

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Арлекин

и чего пьяня тоже позор сайта ААААААААХХХаа быстрей думай и отвечай а то меня опять удалят

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Арлекин

ОООООООООООООООО а вот ты мне и нужен, расскажи мне кто позор конкретно кроме пьяни?

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Gold

Жаль Монако, жаль Головина.Боюсь вылетят они с такой игрой.

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3 Монпелье 11 22
4 Лион 12 21
5 Марсель 11 19
6 Страсбур 12 17
7 Сент-Этьен 11 17
8 Реймс 12 17
9 Ницца 12 17
10 Бордо 12 15
11 Ренн 12 15
12 Ним 12 14
13 Тулуза 12 14
14 Анжер 11 12
15 Нант 11 12
16 ФК Кан 12 11
17 Дижон 12 11
18 Амьен 12 10
19 Монако 12 7
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