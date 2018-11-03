"Монако" проигрывает "Реймсу" и другие результаты 12-го тура чемпионата Франции
В рамках 12-го тура чемпионата Франции состоялись ещё пять матчей. Выделим очередное поражение "Монако" - на этот раз подопечные Тьерри Анри уступили "Реймсу" и теперь рискуют оказаться на последнем месте в турнирной таблице первенства.
"Реймс" – "Монако" - 1:0
Гол: Кафаро, 24 - 1:0.
"Реймс": Менди, Абдельхамид, Энгельс, Конан, Фоке, Мартен (Фонтен, 55), Ромао, Шавалерен, Кафаро (Думбия, 85), Чаваррия, Уден (Диа, 67).
"Монако": Бенальо, Жемерсон, Туре, Глик, Хенрихс, Головин, Шадли, Диоп (Грансир, 61), Аит-Беннассер, Силла (Фалькао, 46), Тилеманс (Пеле, 46).
Удаления: Ромао (49), Пеле (71).
"Ницца" – "Амьен" - 1:0
Гол: Гуано, 38 (автогол) - 1:0.
"Ницца": Бенитес, Эрей, Сарр, Жалле, Данте, Сипрьен, Тамез, Данило, Сен-Максимен (Атталь, 62), Маолида (Сако, 75), Балотелли (Вальтер, 82).
"Амьен": Гюртнер, Бодмер (Гансо, 65), Гуано, Аденон (Тимит, 85), Лефор, Годдос, Блен (Ньяоре, 65), Крафт, Монкондюи, Дибасси, Отеро.
"Кан" – "Ренн" - 1:2
Голы: Юну, 60 - 0:1, Сарр, 69 - 0:2, Кривелли, 90 - 1:2.
"Кан": Самба, Джику, Бесс, Мбенге (Армугом, 79), Санко (Тчокунте, 70), Фажр, Онианге, Гильбер, Нинга (Кауи, 58), Бовю, Кривелли.
"Ренн": Коубек, Да Сильва, Зеффан, Траоре, Мешер, Юну (Сьебатшо, 76), Гренье (Буриго, 72), Сарр (Жанвье, 88), Андре, Дель Кастийо, Юханссон.
"Дижон" – "Ним" - 0:4
Голы: Буанга, 5 - 0:1, Саванье, 30 - 0:2, Буанга, 65 - 0:3, Бриансон, 87 - 0:4.
"Дижон": Рунарссон, Симан, Лотоа, Розье, Ямбере (Кулибали, 69), Марье, Бальмон (Кейта, 66), Слити (Саид, 46), Альфонс, Жанно, Тавареш.
"Ним": Бернардони, Тиуб (Депре, 86), Бриансон, Ландр, Мауасса, Валль, Саванье, Буанга, Рипар, Бозок (Бобишон, 78), Гийом (Алиуи, 67).
"Страсбур" – "Тулуза" - 1:1
Голы: Мотиба, 51 - 1:0, Градель, 72 - 1:1.
"Страсбур": Зельс, Лала, Митрович, Коне, Кароль, Томассон (Корнье, 78), Мартен, Сиссоко (Лиэнар, 83), Мартинес, Мотиба, Да Кошта (Зои, 79).
"Тулуза": Рене, Жюльен, Мубандже, Амьян, Тодибо, Доссеви (Дурмаз, 69), Ману Гарсия (Жан, 90), Сидибе (Босток, 73), Каюзак, Градель, Лейя-Исека.
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|10
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|11
|Ренн
|12
|15
|12
|Ним
|12
|14
|13
|Тулуза
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|14
|14
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