В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Монако" дома играет с "РБ Лейпциг".

После первой половины встречи монегаски проигрывают со счетом 1:4.

Стоит отметить, что "Монако" пропустил четыре мяча за тайм впервые за последние почти семь лет.

В последний раз подобное произошло с командой 13 декабря 2009 года в матче чемпионата Франции с "Лиллем" (0:4).

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