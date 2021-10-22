"Монако" провёл 200-й матч в еврокубках

Фото твиттер "Монако"

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Монако" на выезде обыграл ПСВ со счётом 2:1.

Этот матч стал для монегасков 200-м в еврокубковых турнирах.

Французская команда одержала 83 победы, добыла 49 ничьих и потерпела 68 поражений, разница забитых и пропущенных голов - 304:248.

Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин, однако юбилейную игру он пропустил.

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