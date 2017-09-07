"Монако" провел презентацию Йоветича, Геззаля, Кейта и Диакаби

"Монако" представил четырех футболистов, которые перешли в клуб в августе, сообщает официальный твиттер клуба.

На презентации вице-президент "Монако" Вадим Васильев представил Стевана Йоветича, Бальде Кейта, Рашида Геззаля и Адама Диакаби.

Напомним, что 27-летний Йоветич перешел из "Интера" за 11 миллионов евро, 25-летний Геззаль присоединился к клубу в статусе свободного агента, 22-летний Кейта был куплен у "Лацио" за 30 миллионов евро, а 21-летний Диакаби у "Ренна" – за 10 миллионов.

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