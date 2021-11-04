"Монако" Головина сыграл вничью с ПСВ в Лиге Европы
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
"Монако" на своем поле сыграл вничью с ПСВ в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
"Монако" - ПСВ - 0:0
"Монако" - Нюбель, Агиляр (Головин, 46), Марипан, Дисаси (Сидибе, 46), Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Жан Лукас (Диоп, 46), Фофана, Фолланд (Диатта, 75), Боадю (Бен-Йеддер, 66).
ПСВ - Дроммел, Мвене, Тезе, Рамальо, Боскальи, Макс, Гутьеррес, Сангаре, Захави (Ромеро, 89), Винисиус (Доан, 58), Вертессен (Брума, 45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23