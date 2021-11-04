"Монако" Головина сыграл вничью с ПСВ в Лиге Европы

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

"Монако" на своем поле сыграл вничью с ПСВ в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

"Монако" - ПСВ - 0:0

"Монако" - Нюбель, Агиляр (Головин, 46), Марипан, Дисаси (Сидибе, 46), Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Жан Лукас (Диоп, 46), Фофана, Фолланд (Диатта, 75), Боадю (Бен-Йеддер, 66).

ПСВ - Дроммел, Мвене, Тезе, Рамальо, Боскальи, Макс, Гутьеррес, Сангаре, Захави (Ромеро, 89), Винисиус (Доан, 58), Вертессен (Брума, 45).

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