"Монако" Головина сыграл вничью с ПСВ в Лиге Европы

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"Монако" Головина сыграл вничью с ПСВ в Лиге ЕвропыФото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

"Монако" на своем поле сыграл вничью с ПСВ в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

"Монако" - ПСВ - 0:0

"Монако" - Нюбель, Агиляр (Головин, 46), Марипан, Дисаси (Сидибе, 46), Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Жан Лукас (Диоп, 46), Фофана, Фолланд (Диатта, 75), Боадю (Бен-Йеддер, 66).

ПСВ - Дроммел, Мвене, Тезе, Рамальо, Боскальи, Макс, Гутьеррес, Сангаре, Захави (Ромеро, 89), Винисиус (Доан, 58), Вертессен (Брума, 45).

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Комментарии

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daser12

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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