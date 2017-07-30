"Монако" – ПСЖ - 1:2 (обзор)

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"Монако" – ПСЖ - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за Суперкубок Франции между "Монако" и ПСЖ.

Не пропустите: Дани Алвес помог ПСЖ переиграть "Монако" и выиграть Суперкубок Франции. | http://soccernews.ru

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