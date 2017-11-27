"Монако" – ПСЖ - 1:2 (обзор)

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"Монако" – ПСЖ - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата Франции между "Монако" и ПСЖ (1:2).

Видео: "Монако" – ПСЖ.

 

Не пропустите: Конкурентов нет: ПСЖ обыграл "Монако". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 14 38
2 Лион 14 29
3 Монако 14 29
4 Марсель 14 28
5 Нант 14 23
6 ФК Кан 14 22
7 Монпелье 14 20
8 Сент-Этьен 14 19
9 Ренн 14 18
10 Амьен 14 18
11 Труа 14 18
12 Дижон 14 18
13 Бордо 14 17
14 Тулуза 14 16
15 Генгам 14 15
16 Анжер 14 14
17 Страсбур 14 14
18 Ницца 14 14
19 Лилль 14 12
20 Метц 14 4
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