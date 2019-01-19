"Монако" работает над пятым зимним трансфером
Хавбек "Атлетико" Желсон Мартинш попал в сферу интересов "Монако".
Как сообщает Marca, "матрасники" готовы отпустить игрока, так как им необходимо разгрузить зарплатную ведомость для трансфера Альваро Мораты.
Отметим, что этот трансфер может стать для "Монако" 5-м в это трансферное окно.
В этом сезоне на счету Мартинша один забитый гол в 12 матчах.
Читайте также: Португальский клуб требует огромную сумму от "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Балотелли близок к переходу в новый клуб
-
"Монако" работает над пятым зимним трансфером
-
"Хетафе" разгромил "Алавес" и практически догнал его по очкам
-
"Лилль" минимально обыграл "Амьен"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Хоффенхайм" в первом матче второго круга Бундеслиги
-
Де Йонг сделал выбор между "Барселоной" и ПСЖ
-
Гари Кэйхилл определился с новым клубом
-
Кейлор Навас пропустит игру против "Севильи", Куртуа под вопросом
-
Футболист "Барселоны" довел болельщика до слез
-
"Наполи" определил кандидата на усиление атаки
-
Агент Икарди сделала важное заявление о будущем игрока
-
"Атлетико" близок к покупке нового защитника
-
IFAB может изменить правила при игре рукой
-
Глушакову предъявили новое обвинение
-
Солари мощно высказался о Бензема
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал условия нового контракта с одним из лидеров клуба
-
Форвард ПСЖ отказался от переезда в Испанию
-
"Зенит" может сбросить цену на Паредеса для ПСЖ
-
"Реал" Мадрид - "Севилья": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Ла Лиги
-
"Арсенал" - "Челси": анонс и прогноз центрального матча 23 тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Страсбур
|20
|29
|8
|Ренн
|20
|29
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Ним
|19
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Нант
|20
|23
|14
|Тулуза
|20
|22
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|20
|15
|20
|Генгам
|20
|14