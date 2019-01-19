"Монако" работает над пятым зимним трансфером

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"Монако" работает над пятым зимним трансфером

Хавбек "Атлетико" Желсон Мартинш попал в сферу интересов "Монако".

Как сообщает Marca, "матрасники" готовы отпустить игрока, так как им необходимо разгрузить зарплатную ведомость для трансфера Альваро Мораты.

Отметим, что этот трансфер может стать для "Монако" 5-м в это трансферное окно.

В этом сезоне на счету Мартинша один забитый гол в 12 матчах.

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