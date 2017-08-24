"Монако" рассматривает три кандидатуры на замену Мбаппе

"Монако" рассматривает три кандидатуры на замену своему ведущему форварду Килиану Мбаппе, который уже в ближайшее время может стать игроком ПСЖ.

Как информирует L'Equipe, в сферу интересов монегасков вошли Каспер Дольберг из амстердамского "Аякса", Стеван Йоветич из миланского "Интера" и Мусса Дембеле из шотландского "Селтика".

Напомним, "Монако" интересуется Хименесом. | soccernews.ru