"Монако" расстался с Андреа Раджи

Защитник "Монако" Андреа Раджи покинул французский клуб. В своем твиттере клуб попрощался с игроком.

Монрегаски решили не продлевать контракт с 35-летним футболистом.

Раджи перешел в "Монако" из "Болоньи" в 2012 году. Всего за клуб он сыграл 230 матчей во всех турнирах в красно-белой форме под номером "24".

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