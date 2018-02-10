"Монако" разгромил "Анжер" и другие результаты 25-го тура французской Лиги 1
Представляем результаты 25-го тура французской Лиги 1.
"Анжер" – "Монако" 0:4
Голы: Бютель (аг), 10 - 0:1, Йоветич, 30 - 0:2, Йоветич, 65 - 0:3, Раджи, 71 - 0:4
"Анжер": Бютель, Траоре, Андре, Бамба, Тома, Онианге (Туре, 85), Сантамария, Мангани, Фюльжени (Кеткеофомфон, 63), Капель (Рен-Аделед, 72), Токо-Экамби.
"Монако": Си, Глик, Раджи, Сидибе (Туре, 86), Жемерсон, Фабиньо, Тилеманс, Моутинью, Лопеш (Геззаль, 74), Диакаби (Лемар, 64), Йоветич.
Предупреждение: Тома (13).
"Генгам" – "Кан" 0:0
"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Эбоа-Эбоа, Фири, Гренье (Тюрам, 65), Блас, Бенезе (Нгбакото, 66), Коко (Дидо, 84), Бриан.
"Кан": Веркутр, Да Сильва, Джику, Гильбер, Женевуа, Петерс, Авуну, Аит-Беннассер (Санко, 18), Фере, Роделен, Кривелли (Сантини, 75).
Предупреждения: Бриан (34), Санко (56), Женевуа (87).
"Дижон" – "Ницца" 3:2
Голы: Тавареш, 61 - 1:0, Ле-Мелу, 64 - 1:1, Плеа, 67 - 1:2, Тавареш (пен), 78 - 2:2, Квон Чхан Хун, 84 - 3:2
"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье (Шафик, 75), Джилободжи, Бальмон (Квон Чхан Хун, 70), Абед, Слити (Жанно, 75), Амальфитано, Саид, Тавареш.
"Ницца": Бенитес, Данте, Коли, Марлон, Сарр, Ле-Мелу, Тамез (Сипрьен, 75), Сери (Сако, 88), Срарфи (Сент-Максимен, 64), Плеа, Балотелли.
Предупреждения: Джилободжи (33), Данте (42), Балотелли (74), Марлон (80), Амальфитано (80).
"Бордо" – "Амьен" 3:2
Голы: Кунде, 31 - 1:0, Лерагер, 39 - 2:0, Камано, 78 - 3:0, Мендоса, 79 - 3:1, Какута, 90 - 3:2
"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Пабло, Лерагер, Отавио (Санкаре, 71), Мейте, Малком (Бесс, 84), Брэйтуэйт, Лаборд (Камано, 70).
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Аденон, Дибасси (Манзала, 81), Нгоссо (Конате, 53), Какута, Фофана, Эль-Хаджам, Монкондюи (Бодмер, 86), Авелар, Мендоса.
Предупреждение: Монкондюи (50).
"Метц" – "Монпелье" 0:1
Гол: Сьо, 24 - 0:1
"Метц": Кавасима, Дианье, Ньяхате, Пальмьери, Селимович (Ньян, 72), Манджек (Миличевич, 38), Молле, Коад, Балиу, Ру, Ривьер.
"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш, Конгре, Мукиеле, Долли (Самбия, 73), Скири, Мбенза (Нинга, 78), Ласн, Агиляр, Сьо (Камара, 87).
Предупреждения: Мукиеле (26), Манджек (37), Пальмьери (75). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|65
|2
|Монако
|25
|53
|3
|Марсель
|25
|52
|4
|Лион
|24
|48
|5
|Монпелье
|25
|37
|6
|Нант
|24
|37
|7
|Бордо
|25
|35
|8
|Ницца
|25
|34
|9
|Генгам
|25
|33
|10
|Ренн
|24
|31
|11
|ФК Кан
|25
|31
|12
|Дижон
|24
|31
|13
|Сент-Этьен
|25
|30
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|25
|26
|16
|Амьен
|25
|25
|17
|Анжер
|25
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|25
|18