"Монако" разгромил "Анжер" и другие результаты 25-го тура французской Лиги 1

Теги монакониццамонпельебордо

"Монако" разгромил "Анжер" и другие результаты 25-го тура французской Лиги 1

Представляем результаты 25-го тура французской Лиги 1.

"Анжер" – "Монако" 0:4

Голы: Бютель (аг), 10 - 0:1, Йоветич, 30 - 0:2, Йоветич, 65 - 0:3, Раджи, 71 - 0:4

"Анжер": Бютель, Траоре, Андре, Бамба, Тома, Онианге (Туре, 85), Сантамария, Мангани, Фюльжени (Кеткеофомфон, 63), Капель (Рен-Аделед, 72), Токо-Экамби.

"Монако": Си, Глик, Раджи, Сидибе (Туре, 86), Жемерсон, Фабиньо, Тилеманс, Моутинью, Лопеш (Геззаль, 74), Диакаби (Лемар, 64), Йоветич.

Предупреждение: Тома (13).


"Генгам" – "Кан" 0:0

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Эбоа-Эбоа, Фири, Гренье (Тюрам, 65), Блас, Бенезе (Нгбакото, 66), Коко (Дидо, 84), Бриан.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Джику, Гильбер, Женевуа, Петерс, Авуну, Аит-Беннассер (Санко, 18), Фере, Роделен, Кривелли (Сантини, 75).

Предупреждения: Бриан (34), Санко (56), Женевуа (87).


"Дижон" – "Ницца" 3:2

Голы: Тавареш, 61 - 1:0, Ле-Мелу, 64 - 1:1, Плеа, 67 - 1:2, Тавареш (пен), 78 - 2:2, Квон Чхан Хун, 84 - 3:2

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье (Шафик, 75), Джилободжи, Бальмон (Квон Чхан Хун, 70), Абед, Слити (Жанно, 75), Амальфитано, Саид, Тавареш.

"Ницца": Бенитес, Данте, Коли, Марлон, Сарр, Ле-Мелу, Тамез (Сипрьен, 75), Сери (Сако, 88), Срарфи (Сент-Максимен, 64), Плеа, Балотелли.

Предупреждения: Джилободжи (33), Данте (42), Балотелли (74), Марлон (80), Амальфитано (80).


"Бордо" – "Амьен" 3:2

Голы: Кунде, 31 - 1:0, Лерагер, 39 - 2:0, Камано, 78 - 3:0, Мендоса, 79 - 3:1, Какута, 90 - 3:2

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Пабло, Лерагер, Отавио (Санкаре, 71), Мейте, Малком (Бесс, 84), Брэйтуэйт, Лаборд (Камано, 70).

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Аденон, Дибасси (Манзала, 81), Нгоссо (Конате, 53), Какута, Фофана, Эль-Хаджам, Монкондюи (Бодмер, 86), Авелар, Мендоса.

Предупреждение: Монкондюи (50).


"Метц" – "Монпелье" 0:1

Гол: Сьо, 24 - 0:1

"Метц": Кавасима, Дианье, Ньяхате, Пальмьери, Селимович (Ньян, 72), Манджек (Миличевич, 38), Молле, Коад, Балиу, Ру, Ривьер.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш, Конгре, Мукиеле, Долли (Самбия, 73), Скири, Мбенза (Нинга, 78), Ласн, Агиляр, Сьо (Камара, 87).

Предупреждения: Мукиеле (26), Манджек (37), Пальмьери (75). | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 25 65
2 Монако 25 53
3 Марсель 25 52
4 Лион 24 48
5 Монпелье 25 37
6 Нант 24 37
7 Бордо 25 35
8 Ницца 25 34
9 Генгам 25 33
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 25 31
12 Дижон 24 31
13 Сент-Этьен 25 30
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 25 26
16 Амьен 25 25
17 Анжер 25 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов