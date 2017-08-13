"Монако" разгромил "Дижон" благодаря хет-трику Фалькао

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"Монако" разгромил "Дижон" благодаря хет-трику Фалькао

В матче второго тура чемпионата Франции "Монако" на выезде с крупным счетом победил "Дижон". Хет-триком в этой встрече отметился колумбийский нападающий монегасков Радамель Фалькао.

"Дижон" - "Монако" - 1:4 (1:3)
Голы: Фалькао, 3 - 0:1, Жемерсон, 25 - 0:2, Фалькао, 37 - 0:3, Саид, 43 - 1:3, Фалькао, 51 - 1:4

"Дижон": Рене, Ямбере, Варро, Бука-Муту, Ланг (Хаддади, 54), Марье, Амальфитано, Слити, Квон Чхан Хун, Саид (Саммаритано, 72), Розье (Шафик, 56).

"Монако": Субашич, Глик, Жорже, Сидибе, Жемерсон, Моутинью, Фабиньо, Лемар, Лопеш (Тилеманс, 64), Диакаби (Жил Диаш, 83), Фалькао (Каррильо, 80).

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