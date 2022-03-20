"Монако" разгромил ПСЖ
Фото: инстаграм "Монако"\Автор неизвестен
"Монако" на своем поле разгромил ПСЖ в матче 29-го тура французской Лиги 1.
"Монако" - ПСЖ - 3:0
Голы: Бен-Йеддер, 25 - 1:0, Фолланд, 68 - 2:0, Бен-Йеддер (пен), 84 - 3:0.
"Монако" - Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Фолланд, 64), Головин (Якобс, 69), Тчуамени, Жан Лукас (Марипан, 85), Фофана, Бен-Йеддер (Боадю, 85).
ПСЖ - Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Диалло, 77), Данилу Перейра, Верратти, Паредес (Гуйе, 69), Вейналдум (Икарди, 69), Неймар (Дракслер, 77), Мбаппе.
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|Команда
|М
|О
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13