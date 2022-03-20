"Монако" разгромил ПСЖ

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"Монако" разгромил ПСЖ

Фото: инстаграм "Монако"\Автор неизвестен

"Монако" на своем поле разгромил ПСЖ в матче 29-го тура французской Лиги 1.

"Монако" - ПСЖ - 3:0

Голы: Бен-Йеддер, 25 - 1:0, Фолланд, 68 - 2:0, Бен-Йеддер (пен), 84 - 3:0.

"Монако" - Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Фолланд, 64), Головин (Якобс, 69), Тчуамени, Жан Лукас (Марипан, 85), Фофана, Бен-Йеддер (Боадю, 85).

ПСЖ - Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Диалло, 77), Данилу Перейра, Верратти, Паредес (Гуйе, 69), Вейналдум (Икарди, 69), Неймар (Дракслер, 77), Мбаппе.

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