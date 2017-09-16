"Монако" разгромил "Страсбур"

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"Монако" разгромил "Страсбур"В матче 6-го тура французской Лиги 1 "Монако" на своем поле разгромил "Страсбур".

"Монако" - "Страсбур" - 3:0

Голы: Рони Лопеш, 44 - 1:0, Фалькао, 51 - 2:0, Фалькао, 67 - 3:0.

"Монако": Бенальо, Сидибе, Глик, Жемерсон, Жорже, Геззал, Фабиньо, Тилеманс, Рони Лопеш (Карильо, 72), Фалькао (Мейте, 85), Йоветич (Кейта, 59).

"Страсбур": Камара, Сека, Манган, Коне, Мартинес (Лиенрад, 46), Мартен (Гонсалвес, 74), Ахолу, Да Кошта, Сако (Гримм, 68), Террье, Саади.

Напомним, вчера "Бордо" обыграл "Тулузу". | soccernews.ru

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