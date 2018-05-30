"Монако" решил заменить Фабиньо игроком сборной Португалии

"Монако" активно ищет замену для полузащитника Фабиньо, который несколько дней назад перешёл в "Ливерпуль".

Как сообщает A Bola, главный тренер монегасков Леонарду Жардим намерен заменить бразильца хавбеком лиссабонского "Спортинга" и сборной Португалии Вильямом Карвалью.

При этом "Монако" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Эвертона", который готов заплатить за лидера "львов" 25 миллионов евро.

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