"Монако" с Головиным крупно проиграл "Монпелье" и другие результаты 9-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 9-го тура французской Лиги 1.
"Монпелье" - "Монако" 3:1
Голы: Молле, 31 - 1:0, Педру Мендеш, 39 - 2:0, Делор, 56 - 3:0, Бен-Йеддер, 68 - 3:1
"Монпелье": Рульи, Педру Мендеш, Илтон, Коцца, Ойонго, Самбия, Шотар (Конгре, 89), Ле Таллек, Молле (Ристич, 82), Лаборд, Делор (Камара, 59).
"Монако": Лекомт, Глик, Марипан (Агиляр, 68), Бадиашиле, Балло-Туре, Головин, Бакайоко, Фабрегас (Кейта Бальде, 69), Желсон Мартинш, Слимани (Адриен Силва, 86), Бен-Йеддер.
Удаление: Головин (81).
"Дижон" - "Страсбур" 1:0
Гол: Мавидиди, 38 - 1:0
"Дижон": Гомис, Манга, Мендиль, Агерд, Лотоа (Амальфитано, 46), Ндонг, Матеус Перейра, Шуйар (Кадис, 84), Альфонс, Мавидиди (Бальмон, 79), Тавареш.
"Страсбур": Зельс, Лала, Митрович, Коне, Ндур, Лиэнар, Прцич (Мотиба, 56), Томассон, Сиссоко (Белльгард, 79), Джику, Ажорк (Да Кошта, 74).
"Тулуза" - "Бордо" 1:3
Голы: де Превиль, 1 - 0:1, Пабло, 19 - 0:2, Хван Ый Чжо, 53 - 0:3, Кулурис, 61 - 1:3
"Тулуза": Рене, Изима-Мирен, Амьян, Морейра, Силла, Сангаре, Макенго (Саного, 46), Градель, Венкер (Доссеви, 79), Саид, Кулурис (Лейя-Исека, 88).
"Бордо": Костиль, Косьельни, Пабло, Мешер, Бенито, Тчуамени (Аит-Беннассер, 76), Отавио, Камано (Адли, 71), де Превиль (Башич, 90), Бриан, Хван Ый Чжо.
"Брест" - "Метц" 2:0
Голы: Фоссурье, 11 - 1:0, Кастеллетто, 45 - 2:0
"Брест": Леон, Перро (Бело, 46), Бен, Кастеллетто, Фоссурье, Грансир (Баттоккио, 70), Кур, Белькебла, Отре (Кардона, 85), Диалло, Шарбонье.
"Метц": Укиджа, Бойе, Сантонз, Делен, Фофана, Маига, Коад (Ньян, 77), Нгетте (Амброз, 68), Ндорам, Гакпа (Булая, 68), Диалло.
"Нант" - "Ницца" 1:0
Гол: Саймон, 86 - 1:0
"Нант": Лафон, Фабио, Аппиа, Паллуа, Жиротто, Бенавенте (Луза, 64), Абед, Блас (Бамба, 73), Туре, Саймон (Мутуссами, 90), Кулибали.
"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Бюрне, Атталь, Ле-Мелу, Лусамба (Данило, 72), Клод-Морис, Сипрьен (Маолида, 80), Пельмар, Дольберг (Ганаго, 65).
Читайте также: Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Динамо" отказалось от кандидатуры Кононова и определило нового приоритетного кандидата
-
Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер"
-
"Ливерпуль" повторил клубный рекорд в АПЛ
-
"Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером" и другие результаты 8-го тура АПЛ
-
"Реал" в результативном матче взял верх над "Гранадой"
Лента новостей
-
"Вильярреал" проиграл "Осасуне" в матче Примеры
-
"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа"
-
Гаттузо рассказал о своем несостоявшемся переходе в российский клуб
-
Соболев прокомментировал слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед"
-
СПАЛ - "Парма" - 1:0, "Верона" - "Сампдория" - 2:0 (видеообзоры матчей Серии А)
-
"Монако" с Головиным крупно проиграл "Монпелье" и другие результаты 9-го тура Лиги 1
-
"Витесс" Слуцкого обыграл "Утрехт" и поднялся на третье место в чемпионате Нидерландов
-
"Динамо" отказалось от кандидатуры Кононова и определило нового приоритетного кандидата
-
4
"Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"
-
У Льориса не выявили перелома руки
-
"Десна" одержала победу над "Олимпиком" и другие результаты 10-го тура УПЛ
-
"Шальке" на последних минутах упустил победу над "Кельном"
-
"Валенсия" добыла победу над "Алавесом"
-
"Кристал Пэлас" вырвал победу над "Вест Хэмом"
-
"Сампдория" проиграла "Вероне" в матче Серии А
-
Дубль Соболева принес "Крыльям Советов" победу над "Сочи"
-
1
Футболисты "Ливерпуля" и "Лестера" подрались после матча
-
Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер"
-
"Динамо" готовится к отставке Орещука
-
"Реал" – "Гранада" - 4:2, "Леганес" – "Леванте" - 1:2 (видеообзоры матчей)