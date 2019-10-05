"Монако" с Головиным крупно проиграл "Монпелье" и другие результаты 9-го тура Лиги 1

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"Монако" с Головиным крупно проиграл "Монпелье" и другие результаты 9-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 9-го тура французской Лиги 1.

"Монпелье" - "Монако" 3:1

Голы: Молле, 31 - 1:0, Педру Мендеш, 39 - 2:0, Делор, 56 - 3:0, Бен-Йеддер, 68 - 3:1

"Монпелье": Рульи, Педру Мендеш, Илтон, Коцца, Ойонго, Самбия, Шотар (Конгре, 89), Ле Таллек, Молле (Ристич, 82), Лаборд, Делор (Камара, 59).

"Монако": Лекомт, Глик, Марипан (Агиляр, 68), Бадиашиле, Балло-Туре, Головин, Бакайоко, Фабрегас (Кейта Бальде, 69), Желсон Мартинш, Слимани (Адриен Силва, 86), Бен-Йеддер.

Удаление: Головин (81).


"Дижон" - "Страсбур" 1:0

Гол: Мавидиди, 38 - 1:0

"Дижон": Гомис, Манга, Мендиль, Агерд, Лотоа (Амальфитано, 46), Ндонг, Матеус Перейра, Шуйар (Кадис, 84), Альфонс, Мавидиди (Бальмон, 79), Тавареш.

"Страсбур": Зельс, Лала, Митрович, Коне, Ндур, Лиэнар, Прцич (Мотиба, 56), Томассон, Сиссоко (Белльгард, 79), Джику, Ажорк (Да Кошта, 74).


"Тулуза" - "Бордо" 1:3

Голы: де Превиль, 1 - 0:1, Пабло, 19 - 0:2, Хван Ый Чжо, 53 - 0:3, Кулурис, 61 - 1:3

"Тулуза": Рене, Изима-Мирен, Амьян, Морейра, Силла, Сангаре, Макенго (Саного, 46), Градель, Венкер (Доссеви, 79), Саид, Кулурис (Лейя-Исека, 88).

"Бордо": Костиль, Косьельни, Пабло, Мешер, Бенито, Тчуамени (Аит-Беннассер, 76), Отавио, Камано (Адли, 71), де Превиль (Башич, 90), Бриан, Хван Ый Чжо.


"Брест" - "Метц" 2:0

Голы: Фоссурье, 11 - 1:0, Кастеллетто, 45 - 2:0

"Брест": Леон, Перро (Бело, 46), Бен, Кастеллетто, Фоссурье, Грансир (Баттоккио, 70), Кур, Белькебла, Отре (Кардона, 85), Диалло, Шарбонье.

"Метц": Укиджа, Бойе, Сантонз, Делен, Фофана, Маига, Коад (Ньян, 77), Нгетте (Амброз, 68), Ндорам, Гакпа (Булая, 68), Диалло.


"Нант" - "Ницца" 1:0

Гол: Саймон, 86 - 1:0

"Нант": Лафон, Фабио, Аппиа, Паллуа, Жиротто, Бенавенте (Луза, 64), Абед, Блас (Бамба, 73), Туре, Саймон (Мутуссами, 90), Кулибали.

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Бюрне, Атталь, Ле-Мелу, Лусамба (Данило, 72), Клод-Морис, Сипрьен (Маолида, 80), Пельмар, Дольберг (Ганаго, 65).

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3 Анжер Анжер 9 16
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5 Лилль Лилль 8 14
6 Монпелье Монпелье 9 14
7 Ницца Ницца 8 13
8 Марсель Марсель 9 13
9 Ренн Ренн 8 12
10 Реймс Реймс 8 11
11 Амьен Амьен 9 11
12 Брест Брест 9 11
13 Лион Лион 8 9
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