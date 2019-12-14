"Монако" с Головиным не смог обыграть "Анжер" и другие результаты 18-го тура Лиги 1

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"Монако" с Головиным не смог обыграть "Анжер" и другие результаты 18-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 18-го тура французской Лиги 1.

"Брест" - "Ницца" 0:0

"Брест": Ларсоннер, Кастеллетто (Бен, 46), Бааль, Дюверн, Фоссурье, Диалло, Ласн, Баттоккио, Менди (Кур, 81), Шарбонье (Отре, 68), Кардона.

"Ницца": Бенитес, Нсоки, Данте, Бюрне, Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен, Клод-Морис (Маолида, 73), Унас, Дольберг, Ганаго (Тамез, 64).  


"Амьен" - "Дижон" 1:1

Голы: Кадис, 19 - 0:1, Конате, 28 - 1:1

"Амьен": Гюртнер, Шеджу, Дибасси, Лефор, Калабрези, Аколо (Мендоса, 46), Какута, Ньяоре, Блен (Зунгу, 73), Диабате (Корнетт, 85), Конате.

"Дижон": Гомис, Альфонс, Манга, Шафик, Амальфитано, Ндонг, Бальмон, Сумаре (Мавидиди, 68), Шуйар (Матеус Перейра, 90), Кадис (Балде, 59), Тавареш.


"Тулуза" - "Реймс" 0:1

Гол: Уден, 9 - 0:1

"Тулуза": Рене, Морейра, Силла, Амьян, Рохель, Сангаре, Буагар (Кулурис, 66), Коне, Доссеви (Нгуму, 82), Саид (Макенго, 70), Саного.

"Реймс": Райкович, Дисаси, Фоке, Абдельхамид, Камара, Дингоме (Думбия, 71), Кафаро (Сиссоко, 83), Шавалерен, Ромао, Уден, Диа (Хен Чжун Сук, 43).


"Анжер" - "Монако" 0:0

"Анжер": Бютель, Аит-Нури (Пелленар, 81), Манко, Траоре, Тома, Сантамария, Капель, Мангани (Перейра Лаже, 68), Фюльжени, Тиуб, Алиуи (Баокен, 67).

"Монако": Лекомт, Марипан, Глик, Жемерсон (Агиляр, 58), Адриен Силва (Фабрегас, 65), Головин (Кейта Бальде, 79), Желсон Мартинш, Бакайоко, Жил Диаш, Бен-Йеддер, Слимани.


"Ним" - "Нант" 0:1

Гол: Луза, 28 - 0:1

"Ним": Бернардони, Мигель, Мартинес, Бриансон, Алакуш, Сарр, Филиппото, Ферхат, Валерио (Дульевич, 68), Рипар, Денкей (Стояновски, 87).

"Нант": Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Жиротто (Ваге, 55), Бамба (Абед, 75), Луза, Блас (Мутуссами, 87), Туре, Саймон, Кулибали.  

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1 ПСЖ ПСЖ 16 39
2 Марсель Марсель 18 35
3 Лилль Лилль 18 31
4 Нант Нант 18 29
5 Реймс Реймс 17 27
6 Ренн Ренн 16 27
7 Бордо Бордо 17 26
8 Лион Лион 17 25
9 Монако Монако 17 25
10 Сент-Этьен Сент-Этьен 17 25
11 Анжер Анжер 18 25
12 Монпелье Монпелье 18 24
13 Ницца Ницца 18 24
14 Брест Брест 18 22
15 Страсбур Страсбур 17 21
16 Дижон Дижон 18 17
17 Амьен Амьен 17 17
18 Метц Метц 18 16
19 Ним Ним 17 12
20 Тулуза Тулуза 18 12
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