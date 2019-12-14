"Монако" с Головиным не смог обыграть "Анжер" и другие результаты 18-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 18-го тура французской Лиги 1.
"Брест" - "Ницца" 0:0
"Брест": Ларсоннер, Кастеллетто (Бен, 46), Бааль, Дюверн, Фоссурье, Диалло, Ласн, Баттоккио, Менди (Кур, 81), Шарбонье (Отре, 68), Кардона.
"Ницца": Бенитес, Нсоки, Данте, Бюрне, Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен, Клод-Морис (Маолида, 73), Унас, Дольберг, Ганаго (Тамез, 64).
"Амьен" - "Дижон" 1:1
Голы: Кадис, 19 - 0:1, Конате, 28 - 1:1
"Амьен": Гюртнер, Шеджу, Дибасси, Лефор, Калабрези, Аколо (Мендоса, 46), Какута, Ньяоре, Блен (Зунгу, 73), Диабате (Корнетт, 85), Конате.
"Дижон": Гомис, Альфонс, Манга, Шафик, Амальфитано, Ндонг, Бальмон, Сумаре (Мавидиди, 68), Шуйар (Матеус Перейра, 90), Кадис (Балде, 59), Тавареш.
"Тулуза" - "Реймс" 0:1
Гол: Уден, 9 - 0:1
"Тулуза": Рене, Морейра, Силла, Амьян, Рохель, Сангаре, Буагар (Кулурис, 66), Коне, Доссеви (Нгуму, 82), Саид (Макенго, 70), Саного.
"Реймс": Райкович, Дисаси, Фоке, Абдельхамид, Камара, Дингоме (Думбия, 71), Кафаро (Сиссоко, 83), Шавалерен, Ромао, Уден, Диа (Хен Чжун Сук, 43).
"Анжер" - "Монако" 0:0
"Анжер": Бютель, Аит-Нури (Пелленар, 81), Манко, Траоре, Тома, Сантамария, Капель, Мангани (Перейра Лаже, 68), Фюльжени, Тиуб, Алиуи (Баокен, 67).
"Монако": Лекомт, Марипан, Глик, Жемерсон (Агиляр, 58), Адриен Силва (Фабрегас, 65), Головин (Кейта Бальде, 79), Желсон Мартинш, Бакайоко, Жил Диаш, Бен-Йеддер, Слимани.
"Ним" - "Нант" 0:1
Гол: Луза, 28 - 0:1
"Ним": Бернардони, Мигель, Мартинес, Бриансон, Алакуш, Сарр, Филиппото, Ферхат, Валерио (Дульевич, 68), Рипар, Денкей (Стояновски, 87).
"Нант": Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Жиротто (Ваге, 55), Бамба (Абед, 75), Луза, Блас (Мутуссами, 87), Туре, Саймон, Кулибали.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|39
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Нант
|18
|29
|5
|Реймс
|17
|27
|6
|Ренн
|16
|27
|7
|Бордо
|17
|26
|8
|Лион
|17
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Сент-Этьен
|17
|25
|11
|Анжер
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Ницца
|18
|24
|14
|Брест
|18
|22
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12