"Монако" с Головиным одержал победу над "Порту"

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"Монако" с Головиным одержал победу над "Порту"

В рамках товарищеского матча "Монако" обыграл "Порту".

Отметим, что россиянин Александр Головин сыграл 74 минуты.

"Порту" - "Монако" 0:1

Гол: Мартинш, 22 - 0:1

"Порту": Вана, Пепе (Диогу Лейте 83), Маркано (Осорио 83), Вилсон Манафа (Саравия 75), Теллес (Эштевеш 83), Данилу Перейра, Сержиу Оливейра (Накадзима 59), Баро (Зе Луиш 59), Диас (Бруну Кошта 59), Соарес (Отавиу 59), Корона (Силва 75).

"Монако": Лекомт, Сидибе, Жемерсон, Панзо, Балло-Туре (Фостер 74), Хенрикс (Пеле 87), Фабрегас (Траоре 46), Силла (Рони Лопеш 64), Боскилиа (Шадли 64), Головин (Жил Диаш 74), Мартинш (Аолу 74).

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