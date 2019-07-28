"Монако" с Головиным одержал победу над "Порту"
В рамках товарищеского матча "Монако" обыграл "Порту".
Отметим, что россиянин Александр Головин сыграл 74 минуты.
"Порту" - "Монако" 0:1
Гол: Мартинш, 22 - 0:1
"Порту": Вана, Пепе (Диогу Лейте 83), Маркано (Осорио 83), Вилсон Манафа (Саравия 75), Теллес (Эштевеш 83), Данилу Перейра, Сержиу Оливейра (Накадзима 59), Баро (Зе Луиш 59), Диас (Бруну Кошта 59), Соарес (Отавиу 59), Корона (Силва 75).
"Монако": Лекомт, Сидибе, Жемерсон, Панзо, Балло-Туре (Фостер 74), Хенрикс (Пеле 87), Фабрегас (Траоре 46), Силла (Рони Лопеш 64), Боскилиа (Шадли 64), Головин (Жил Диаш 74), Мартинш (Аолу 74).
Читайте также: "Монако" с Головиным переиграл "Валенсию" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным
-
"Краснодар" разгромил "Сочи"
-
ПСЖ согласился на условия "Барселоны" по трансферу Неймара
-
Испанцы больше не в моде, Зидан смотрит в сторону международного рынка! Рассказываем о новом трансферном векторе мадридского "Реала""
-
"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 июля
-
Фергюсон советует "Манчестер Юнайтед" подписать шотландского хавбека
-
Зиеш отклонил предложение "Севильи"
-
"Монако" с Головиным одержал победу над "Порту"
-
"Интер" готовит новую попытку трансфера Лукаку
-
"Бавария" не договаривалась по Вернеру
-
"Манчестер Юнайтед" все еще не согласовал трансфер Милинковича-Савича
-
Гризманн сравнил Вальверде и Симеоне
-
Агент Мельгарехо опроверг слова Кононова об уходе игрока
-
Аршавин сделал прогноз на противостояние между "Краснодаром" и "Порту"
-
Лидера "Севильи" зовут в Китай
-
"Арсенал" выиграл борьбу за шотландского защитника
-
Кононов подтвердил скорый уход Мельгарехо
-
1
"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным
-
Сборная Испании - победитель Евро U-19
-
1
Зидан не явился в раздевалку "Реала" после разгрома от "Атлетико"
-
"Аякс" обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов
-
"Краснодар" разгромил "Сочи"
-
Пике станет владельцем еще одного клуба
-
1
Фирпо назвал лучшего левого защитника в мире