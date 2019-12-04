"Монако" с Головиным переиграл "Тулузу" и другие результаты 16-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 16-го тура французской Лиги 1.
"Тулуза" - "Монако" 1:2
Голы: Бен-Йеддер (пен), 5 - 0:1, Саного (пен), 40 - 1:1, Желсон Мартинш, 84 - 1:2
"Тулуза": Рене, Гонсалвес, Изима-Мирен, Рохель, Силла, Венкер, Буагар (Жан, 84), Доссеви (Саид, 87), Сангаре, Градель (Лейя-Исека, 67), Саного.
"Монако": Лекомт, Балло-Туре, Жемерсон, Марипан (Желсон Мартинш, 67), Агиляр, Адриен Силва, Бакайоко, Головин (Фабрегас, 67), Глик, Огюстен (Кейта Бальде, 73), Бен-Йеддер.
"Метц" - "Ренн" 0:1
Гол: Юну, 39 - 0:1
"Сент-Этьен" - "Ницца" 4:1
Голы: Буанга (пен), 11 - 1:0, Дольберг, 14 - 1:1, Амума, 38 - 2:1, Фофана, 40 - 3:1, Буанга, 58 - 4:1
"Дижон" - "Монпелье" 2:2
Голы: Самбия (аг), 2 - 1:0, Молле, 15 - 1:1, Саванье, 29 - 1:2, Мавидиди, 72 - 2:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Марсель
|16
|31
|3
|Бордо
|16
|26
|4
|Лилль
|16
|25
|5
|Сент-Этьен
|16
|25
|6
|Монпелье
|16
|24
|7
|Ренн
|15
|24
|8
|Анжер
|16
|24
|9
|Нант
|15
|23
|10
|Лион
|16
|22
|11
|Реймс
|15
|21
|12
|Брест
|16
|21
|13
|Монако
|15
|21
|14
|Ницца
|16
|20
|15
|Страсбур
|16
|18
|16
|Дижон
|16
|16
|17
|Амьен
|15
|16
|18
|Метц
|16
|15
|19
|Ним
|15
|12
|20
|Тулуза
|16
|12