"Монако" с Головиным переиграл "Тулузу" и другие результаты 16-го тура Лиги 1

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"Монако" с Головиным переиграл "Тулузу" и другие результаты 16-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 16-го тура французской Лиги 1.

"Тулуза" - "Монако" 1:2

Голы: Бен-Йеддер (пен), 5 - 0:1, Саного (пен), 40 - 1:1, Желсон Мартинш, 84 - 1:2

"Тулуза": Рене, Гонсалвес, Изима-Мирен, Рохель, Силла, Венкер, Буагар (Жан, 84), Доссеви (Саид, 87), Сангаре, Градель (Лейя-Исека, 67), Саного.

"Монако": Лекомт, Балло-Туре, Жемерсон, Марипан (Желсон Мартинш, 67), Агиляр, Адриен Силва, Бакайоко, Головин (Фабрегас, 67), Глик, Огюстен (Кейта Бальде, 73), Бен-Йеддер.


"Метц" - "Ренн" 0:1

Гол: Юну, 39 - 0:1


"Сент-Этьен" - "Ницца" 4:1

Голы: Буанга (пен), 11 - 1:0, Дольберг, 14 - 1:1, Амума, 38 - 2:1, Фофана, 40 - 3:1, Буанга, 58 - 4:1


"Дижон" - "Монпелье" 2:2

Голы: Самбия (аг), 2 - 1:0, Молле, 15 - 1:1, Саванье, 29 - 1:2, Мавидиди, 72 - 2:2

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13 Монако Монако 15 21
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