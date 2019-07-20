"Монако" с Головиным переиграл "Валенсию" в товарищеском матче

Теги монаковаленсияалександр головин

"Монако" с Головиным переиграл "Валенсию" в товарищеском матче

В рамках предсезонной подготовки "Монако" обыграл "Валенсию" в товарищеском матче.

Игра завершилась со счетом 1:0. Гол на свой счет записал 18-летний Лайл Фостер.

Россиянин Александр Головин провел на поле один тайм. Ранее сообщалось, что он может пропустить игру из-за повреждения.

Отметим, что новый сезон Лиги 1 стартует 9 августа. "Монако" в 1-м туре сыграет с "Лионом".

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