"Монако" с Головиным покидает Кубок Франции, "Лилль" идет дальше

Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Франции. Отметим, что борьбу в турнире завершил "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.

"Монако" - "Метц" 1:3

Голы: Эн, 32 - 0:1, Фалькао, 40 - 1:1, Гакпа, 62 - 1:2, Ньян, 74 - 1:3

"Монако": Субашич, Глик, Жемерсон (Фабрегас, 70), Сидибе, Балло, Тилеманс, Головин (Силла, 64), Бадиашиле, Рони Лопеш, Хенрихс, Фалькао.

"Метц": Делекруа, Фофана, Сунзу, Балиу, Янс, Маига, Джаллоу (Булая, 78), Ангбан (Ривьере, 84), Ньян, Гакпа (Коад, 75), Эн.

Предупреждение: Коад (88).



"Сете" - "Лилль" 0:1

Гол: Бамба, 48 - 0:1

"Сете": Niclos, Ferhaoui (Kassa, 34), Kembolo, Морган, Testud, Diaby, Bertoux (Cannac, 83), Forestier, Balp, Isola, Yagousseti (Orsattoni, 73).

"Лилль": Меньян, Фонте (Дабила, 71), Габриэл, Иэ, Пье, Шека (Тиаго Мендес, 84), Сумаре, Бамба, Иконе (Руй Фонте, 75), Луис Араужо, Реми.

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