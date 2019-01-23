"Монако" с Головиным покидает Кубок Франции, "Лилль" идет дальше
Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Франции. Отметим, что борьбу в турнире завершил "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.
"Монако" - "Метц" 1:3
Голы: Эн, 32 - 0:1, Фалькао, 40 - 1:1, Гакпа, 62 - 1:2, Ньян, 74 - 1:3
"Монако": Субашич, Глик, Жемерсон (Фабрегас, 70), Сидибе, Балло, Тилеманс, Головин (Силла, 64), Бадиашиле, Рони Лопеш, Хенрихс, Фалькао.
"Метц": Делекруа, Фофана, Сунзу, Балиу, Янс, Маига, Джаллоу (Булая, 78), Ангбан (Ривьере, 84), Ньян, Гакпа (Коад, 75), Эн.
Предупреждение: Коад (88).
"Сете" - "Лилль" 0:1
Гол: Бамба, 48 - 0:1
"Сете": Niclos, Ferhaoui (Kassa, 34), Kembolo, Морган, Testud, Diaby, Bertoux (Cannac, 83), Forestier, Balp, Isola, Yagousseti (Orsattoni, 73).
"Лилль": Меньян, Фонте (Дабила, 71), Габриэл, Иэ, Пье, Шека (Тиаго Мендес, 84), Сумаре, Бамба, Иконе (Руй Фонте, 75), Луис Араужо, Реми.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Бордо
|20
|28
|11
|Реймс
|21
|28
|12
|Ним
|20
|26
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Анжер
|20
|23
|15
|Нант
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14